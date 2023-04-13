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Босс-молокосос: колыбель зовет 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Босс-молокосос: колыбель зовет
Киноафиша Сериалы Босс-молокосос: колыбель зовет Сезоны Сезон 2

The Boss Baby: Back in the Crib 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Босс-молокосос: колыбель зовет»

Во 2 сезоне сериала «Босс-молокосос: колыбель зовет» хитрый предприниматель Тед Темплтон продолжает скрываться от своих конкурентов и от полиции под видом собственного новорожденного племянника. Приближается первый день рождения этого необычного младенца, и он собирается отметить его как взрослый, но есть одна проблема: ему все еще нужна Кэрол, чтобы катать его коляску по Чикаго. Тем временем неожиданное партнерство может перевернуть всю бизнес-модель Baby Corp с ног на голову и изменить отношение мира к детскому интеллекту. Тед должен сделать выбор, чтобы продвинуться вперед или же остаться в колыбели.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Босс-молокосос: колыбель зовет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Безымянный проект Темплтонов Untitled Templeton Project
Сезон 2 Серия 1
13 апреля 2023
Любовь к щенкам Puppy Love
Сезон 2 Серия 2
13 апреля 2023
Восстание Бисквита Biscuits Rising
Сезон 2 Серия 3
13 апреля 2023
Высадка на луну Moon Shot
Сезон 2 Серия 4
13 апреля 2023
Дети внутри нас Inner Children
Сезон 2 Серия 5
13 апреля 2023
Пумф! Poompf!
Сезон 2 Серия 6
13 апреля 2023
Пришла жара The Heat Is On
Сезон 2 Серия 7
13 апреля 2023
Обманутая лошадка One Tricked Pony
Сезон 2 Серия 8
13 апреля 2023
Федеральная тусовка с ночёвкой Federal Slumber Party
Сезон 2 Серия 9
13 апреля 2023
Оазис Floaties
Сезон 2 Серия 10
13 апреля 2023
Ограбление банка Breaking the Bank
Сезон 2 Серия 11
13 апреля 2023
Ненавижу карапуза! Hate That Baby!
Сезон 2 Серия 12
13 апреля 2023
На северной границе North of the Border
Сезон 2 Серия 13
13 апреля 2023
Преступник-рецедивист Intensive Purposes
Сезон 2 Серия 14
13 апреля 2023
Несокрушимый медведь The Unshakeable Bear
Сезон 2 Серия 15
13 апреля 2023
Ба-Ба Таун Ba-Ba Town
Сезон 2 Серия 16
13 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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