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Бедный олигарх 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бедный олигарх
Киноафиша Сериалы Бедный олигарх Сезоны Сезон 1

Бедный олигарх 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бедный олигарх»

В 1 сезоне сериала «Бедный олигарх» действие разворачивается в современной России, в одном из известных коттеджных поселков для богатых людей под Москвой. В центре сюжета оказывается некогда успешный бизнесмен и «решала» из 90-х годов, который уже много лет ведет безбедное существование, ни в чем не нуждаясь и пожиная плоды достижений минувших лет. Однако ситуация в мире и в стране резко меняется неожиданно для главного героя. Чтобы остаться на плаву, ему придется заново научиться зарабатывать деньги и отстаивать свои права. Столкновение олигарха с суровой российской реальностью порождает множество смешных и нелепых ситуаций.

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 37 голосов
7.2 IMDb
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Список серий сериала Бедный олигарх График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 июля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 июля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 августа 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 августа 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 августа 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 августа 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 августа 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 августа 2022
График выхода всех сериалов
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