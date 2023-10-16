Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Бедный олигарх 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Бедный олигарх
Киноафиша Сериалы Бедный олигарх Сезоны Сезон 2

Бедный олигарх 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бедный олигарх»

Во 2-м сезоне сериала «Бедный олигарх» разорившемуся нефтяному магнату Виктору придется столкнуться с новыми испытаниями. Казалось бы, основная проблема позади, и новая жизнь начинает даже нравиться вчерашнему миллиардеру. Но не так-то просто стать простым честным гражданином, когда в прошлом ты ворочал неограниченными ресурсами и чужими судьбами. Внимание любимой женщины теперь приходится заслуживать большим трудом, а вот бывшие коллеги и кредиторы, наоборот, не спускают с Вити глаз. К счастью, рядом с ним, несмотря на все перипетии, остается хотя бы один верный человек – камердинер и друг Адам.

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 37 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Бедный олигарх График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
16 октября 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
16 октября 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
16 октября 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
17 октября 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
17 октября 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
17 октября 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
18 октября 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
18 октября 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
18 октября 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
19 октября 2023
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
19 октября 2023
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
19 октября 2023
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше