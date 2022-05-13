Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Особняк 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Особняк
Киноафиша Сериалы Особняк Сезоны Сезон 1

Rose Mansion 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Особняк»

В 1 сезоне сериала «Особняк Розы» события разворачиваются в доме, в котором полным ходом идет капитальный ремонт. Одна из его обитательниц – молодая девушка по имени Джина – работает в отеле «Особняк Розы» и пытается раскрыть тайну исчезновения своей сестры. Несмотря на то что девушки всю жизнь не ладили и завидовали друг другу, между ними все же сохранились глубокие родственные связи, заставляющие Джину идти на риск ради жизни сестры. Однако ее словам не верит никто, кроме детектива по уголовным делам Минсу. Мужчина решает помочь героине узнать правду. Но у них на пути встают таинственные недоброжелатели.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Особняк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 мая 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
27 мая 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 мая 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
27 мая 2022
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше