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Храбрая Пинекон и Пони 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Храбрая Пинекон и Пони
Киноафиша Сериалы Храбрая Пинекон и Пони Сезоны Сезон 2

Pinecone & Pony 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 15
Продолжительность сезона 5 часов 45 минут
О чем 2-й сезон сериала «Храбрая Пинекон и Пони»

Во 2 сезоне сериала «Храбрая Пинекон и Пони» продолжается история мужественной принцессы Пинекон, которая сколько себя помнит мечтала стать настоящим воином и никогда не боялась трудностей. Жизнь заставила Пинекон столкнуться со множеством испытаний. По счастливому стечению обстоятельств у Пинекон есть ее преданная Пони. Она всегда бдительна и не позволяет принцессе взвалить на себя чересчур много. Вместе героини превращаются свою жизнь в увлекательное и захватывающее приключение. Пинекон и Пони отлично дополняют друг друга. Попадая в опасную ситуацию, они всегда находят из нее выход.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Храбрая Пинекон и Пони График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
3 февраля 2023
Episode 2
Сезон 2 Серия 2
3 февраля 2023
Episode 3
Сезон 2 Серия 3
3 февраля 2023
Episode 4
Сезон 2 Серия 4
3 февраля 2023
Episode 5
Сезон 2 Серия 5
3 февраля 2023
Episode 6
Сезон 2 Серия 6
3 февраля 2023
Episode 7
Сезон 2 Серия 7
3 февраля 2023
Episode 8
Сезон 2 Серия 8
3 февраля 2023
Pinecone & Horse
Сезон 2 Серия 9
3 февраля 2023
Once in a Violetmoon
Сезон 2 Серия 10
3 февраля 2023
Festival of Might
Сезон 2 Серия 11
3 февраля 2023
Sage Advice
Сезон 2 Серия 12
3 февраля 2023
Next in Line
Сезон 2 Серия 13
3 февраля 2023
A Spell of Your Own
Сезон 2 Серия 14
3 февраля 2023
The Sturdy Stone
Сезон 2 Серия 15
3 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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