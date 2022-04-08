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Храбрая Пинекон и Пони 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Храбрая Пинекон и Пони
Киноафиша Сериалы Храбрая Пинекон и Пони Сезоны Сезон 1

Pinecone & Pony 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Храбрая Пинекон и Пони»

В 1 сезоне сериала «Храбрая Пинекон и Пони» маленькой девочке по имени Пинекон предстоит однажды сесть на трон и возглавить свое государство. Но пока она не королева, а лишь милая и непоседливая принцесса, которая мечтает стать настоящей воительницей. Героиня ни минуты не проводит на одном месте. Она путешествует по волшебному лесу и по близлежащим городкам вместе со своим верным «скакуном» Пони. Какая наездница – такая и лошадь! Зато этим двоим малышам всегда весело вместе, а мир вокруг них обретает новые краски. Пинекон каждый день тренируется в боевом ремесле, и однажды она сможет разрушить все скучные стереотипы о принцессах.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Храбрая Пинекон и Пони График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Самый «квасивый» пони / Выбирай кружок по интересам The Pwettiest Pony / Try This Club on for Size
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2022
Есть копье или нет? / Праздник домашнего любимца Lance or Not / Treat Your Creature
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2022
О, где же ты, Колючка? / Большие проблемы в маленьком лабиринте O Prickly, Where Art Thou? / Big Trouble in Lil Labyrinth
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2022
Здесь нужна храбрость / Честная дуэль This Calls for Courage / The Straight and Arrow
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2022
Увлечение Пони / Хоторн – искатель приключений It's a Pony Thing / Hawthorn the Adventurer
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 2022
Средь бела дня / Пояс или ничего In Plain Sight / Belt or Bust
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2022
Ну, держись! / Экспресс-почта Пони You're On! / The Pony Express
Сезон 1 Серия 7
8 апреля 2022
Что бы сделала Фрида? / Знак стойкости What Would Freda Do? / A Token of Toughness
Сезон 1 Серия 8
8 апреля 2022
It's a Pony Thing
Сезон 1 Серия 9
8 апреля 2022
Hawthorn the Adventurer
Сезон 1 Серия 10
8 апреля 2022
In Plain Sight
Сезон 1 Серия 11
8 апреля 2022
Belt or Bust
Сезон 1 Серия 12
8 апреля 2022
You're On!
Сезон 1 Серия 13
8 апреля 2022
The Pony Express
Сезон 1 Серия 14
8 апреля 2022
What Would Freda Do?
Сезон 1 Серия 15
8 апреля 2022
A Token of Toughness
Сезон 1 Серия 16
8 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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