В 1 сезоне сериала «Храбрая Пинекон и Пони» маленькой девочке по имени Пинекон предстоит однажды сесть на трон и возглавить свое государство. Но пока она не королева, а лишь милая и непоседливая принцесса, которая мечтает стать настоящей воительницей. Героиня ни минуты не проводит на одном месте. Она путешествует по волшебному лесу и по близлежащим городкам вместе со своим верным «скакуном» Пони. Какая наездница – такая и лошадь! Зато этим двоим малышам всегда весело вместе, а мир вокруг них обретает новые краски. Пинекон каждый день тренируется в боевом ремесле, и однажды она сможет разрушить все скучные стереотипы о принцессах.