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Мы были счастливчиками 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мы были счастливчиками
Киноафиша Сериалы Мы были счастливчиками Сезоны Сезон 1

We Were the Lucky Ones
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мы были счастливчиками»

В 1 сезоне сериала «We Were the Lucky Ones» в конце 30-х годов жизнь семьи Курцей меняется навсегда. Сначала они даже помыслить не могли, что насилие и зверства придут в их дом, но угроза коснется героев, как и остальных польских евреев. Кто-то окажется в сибирском концлагере, кого-то отправят на войну, где люди исчезают бесследно, а кому-то повезет уехать в США на пароходе. Многие евреи, охваченные ужасом, долгое время просидят в варшавских подземельях. Но кто-то все-таки окажется в руках свирепых нацистов, которые заставляют несчастных евреев копать себе могилы на глазах напуганных детей.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Мы были счастливчиками График выхода всех сериалов
Сезон 1
Радом Radom
Сезон 1 Серия 1
28 марта 2024
Львов Lvov
Сезон 1 Серия 2
28 марта 2024
Сибирь Siberia
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2024
Касабланка Casablanca
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2024
Остров Флорес Ilha Das Flores
Сезон 1 Серия 5
11 апреля 2024
Варшава Warsaw
Сезон 1 Серия 6
18 апреля 2024
Монте-Кассино Monte Cassino
Сезон 1 Серия 7
25 апреля 2024
Рио Rio
Сезон 1 Серия 8
2 мая 2024
График выхода всех сериалов
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