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Югио! Поспеши! 2022 - 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Югио! Поспеши!
Киноафиша Сериалы Югио! Поспеши! Сезоны Сезон 1

Yu-Gi-Oh! Go Rush!!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 151
Продолжительность сезона 62 часа 55 минут
О чем 1-й сезон сериала «Югио! Поспеши!»

В 1 сезоне сериала «Югио! Поспеши!» в городе Муцуба живут близнецы Юхи и Яму Одо. Они учатся в самой обычной японской школе и увлекаются Раш-дуэлями в настольных и компьютерных играх. В свободное время они гуляют по улицам и надеются встретиться с настоящими инопланетянами. Однажды, сразу после вступления в школьный Клуб мистерий, им удается отыскать космический корабль, прибывший на Землю из созвездия Велгир. С ними на контакт выходит инопланетянин Юдиас. Выясняется, что он тоже участвует в Раш-дуэлях. Теперь у близнецов появляется шанс выйти в межпланетную игровую лигу, но они должны проявить все свои таланты.

Рейтинг сериала

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Список серий сериала Югио! Поспеши! График выхода всех сериалов
Сезон 1
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Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2022
Организация по наблюдению за межзвездными преступниками The Organization for Monitoring Interstellar Kriminals
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2022
Террор? Кровососущий инопланетянин Terror? The Blood-Sucking Alien
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2022
Ловушка Чупакабры The Chupacabra's Trap
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2022
Я Кавай Телл, и у меня пересохло во рту I'm Kawai Tell, and I'm Parched
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2022
Верите вы в это или нет, это не моя проблема Whether You Believe It or Not Is Not My Problem
Сезон 1 Серия 6
8 мая 2022
Можете ли вы назвать все типы монстров? Can You Name All the Monster Types?
Сезон 1 Серия 7
15 мая 2022
Добрый Маняня из телевизионного королевства Good Manya-nya from the TV Kingdom
Сезон 1 Серия 8
22 мая 2022
Бочи с кладбища Bochi of the Graveyard
Сезон 1 Серия 9
29 мая 2022
Волшебная девочка-овечка Мииг-тян Magical Sheep Girl Meeeg-chan
Сезон 1 Серия 10
5 июня 2022
Найди Звиджо! Find Zwijo!
Сезон 1 Серия 11
12 июня 2022
Эрддамар Earthdamar
Сезон 1 Серия 12
19 июня 2022
Вымышленный реквием Fictitious Requiem
Сезон 1 Серия 13
26 июня 2022
Клиент, Лондон The Client, London
Сезон 1 Серия 14
3 июля 2022
Дьявол носит майку The Devil Wears Jersey
Сезон 1 Серия 15
10 июля 2022
Призрак дуэли The Ghost of Dueling
Сезон 1 Серия 16
17 июля 2022
Информация? Information, You Say?
Сезон 1 Серия 17
24 июля 2022
Великое пророчество Номратдамаса The Great Prophecy of Nomratdamas
Сезон 1 Серия 18
31 июля 2022
Сила привлекательности? The Power of Cuteness?
Сезон 1 Серия 19
7 августа 2022
Гоха Юна Goha Yuna
Сезон 1 Серия 20
14 августа 2022
Злоумышленники Intruders Brrrrreaking Rules
Сезон 1 Серия 21
21 августа 2022
Королева замка Бадлун The Queen of Badloon Castle
Сезон 1 Серия 22
28 августа 2022
Ханако из Наруто Hanako of the Naruto
Сезон 1 Серия 23
4 сентября 2022
Возродись, Юдия! Be Revived, Yudias!
Сезон 1 Серия 24
11 сентября 2022
ЮТС Под Ударом UTS Under Attack
Сезон 1 Серия 25
18 сентября 2022
Лети! Спешная дуэль Fly! Rush Duel
Сезон 1 Серия 26
25 сентября 2022
Тяжело быть аниме It's Tough Being an Anime
Сезон 1 Серия 27
2 октября 2022
Драться! Fight! UTS Eight
Сезон 1 Серия 28
9 октября 2022
Иши-Дабба-Ду! Ishi-Dabba-Doo!
Сезон 1 Серия 29
16 октября 2022
Королева фестиваля Festival Queen
Сезон 1 Серия 30
23 октября 2022
Удаленная дуэль Remote Rush Duel
Сезон 1 Серия 31
30 октября 2022
Вторжение! Великий король террора Invasion! The Great King of Terror
Сезон 1 Серия 32
6 ноября 2022
Пластиковый мир Plastic World
Сезон 1 Серия 33
13 ноября 2022
Няндестар The☆Nyandestar
Сезон 1 Серия 34
20 ноября 2022
Лондон, ложь и кассета London, Lies, and Cassette Tape
Сезон 1 Серия 35
27 ноября 2022
Чувства, которые я хочу передать, Ура! Feelings I Want to Convey, Yay!
Сезон 1 Серия 36
4 декабря 2022
Темный Зувиджо Dark Zuwijo
Сезон 1 Серия 37
11 декабря 2022
Луг! Луг! The☆Lugh! The☆Lugh!
Сезон 1 Серия 38
18 декабря 2022
Мальчик из будущего The Boy from the Future
Сезон 1 Серия 39
25 декабря 2022
Коджо Коджо Додзё Kojo Kojo Dojo
Сезон 1 Серия 40
8 января 2023
Чудо планеты Паутнер The Miracle of the Pawtner Planet
Сезон 1 Серия 41
15 января 2023
Шевбаха - контрабандист Shewbahha the Smuggler
Сезон 1 Серия 42
22 января 2023
Ты не против, если я буду шептать тебе? Are You Fine with Me Whispering to You?
Сезон 1 Серия 43
29 января 2023
Прорвать окружение! Break Through the Encirclement!
Сезон 1 Серия 44
5 февраля 2023
Судьбоносный выбор A Fateful Choice
Сезон 1 Серия 45
12 февраля 2023
Они пришли с планеты Земля They Came from Planet Earth
Сезон 1 Серия 46
19 февраля 2023
Я Дамаму! I'm Damamu!
Сезон 1 Серия 47
26 февраля 2023
Планета в неминуемой опасности The Velgear Planet in Imminent Danger
Сезон 1 Серия 48
5 марта 2023
Юдиас против Зувиджо Yudias vs Zuwijo
Сезон 1 Серия 49
12 марта 2023
Дуэль линкоров Battleship Rush Duel
Сезон 1 Серия 50
19 марта 2023
Карутумата Karutumata
Сезон 1 Серия 51
26 марта 2023
Юдиас возвращается! Yudias Returns!
Сезон 1 Серия 52
2 апреля 2023
Жизнь беглеца The Life of Yuhi the Runaway
Сезон 1 Серия 53
9 апреля 2023
Решимость Юны Yuna's Determination
Сезон 1 Серия 54
16 апреля 2023
Школа пришельцев 8 Alien School 8
Сезон 1 Серия 55
23 апреля 2023
Дорога Югио Yuhi's Road
Сезон 1 Серия 56
30 апреля 2023
Операция по возвращению поверхности The Operation to Take Back the Surface
Сезон 1 Серия 57
7 мая 2023
Командир разоблачен The Commander Exposed
Сезон 1 Серия 58
14 мая 2023
Секрет Фазера Phaser's Secret
Сезон 1 Серия 59
21 мая 2023
Дорога Юаму Yuamu's Road
Сезон 1 Серия 60
28 мая 2023
Кошачья дуэль Cat's Duel
Сезон 1 Серия 61
4 июня 2023
Воссоединение Reunion
Сезон 1 Серия 62
11 июня 2023
Дом, где обитают драконы The House Where Dragons Dwell
Сезон 1 Серия 63
18 июня 2023
Те, кто рожден на Звезде Those Who Are Born on the Star
Сезон 1 Серия 64
25 июня 2023
Что в коробке? Пу-Пуку-Пу What's in the Box? Pu-Puku-Pu
Сезон 1 Серия 65
2 июля 2023
Кубок Галактики начинается The Galaxy Cup Begins
Сезон 1 Серия 66
9 июля 2023
Связь с Согецу The Sogetsu Connection
Сезон 1 Серия 67
16 июля 2023
Первая стремительная дуэль The First Rush Duel
Сезон 1 Серия 68
23 июля 2023
Тремоло против Динуа Tremolo vs. Dinois
Сезон 1 Серия 69
30 июля 2023
Атака шкафа! Attack of the Closet!
Сезон 1 Серия 70
6 августа 2023
Магазин мечты Сиона Zion's Dream Store
Сезон 1 Серия 71
13 августа 2023
Месть моя Vengeance is Mine
Сезон 1 Серия 72
20 августа 2023
Вторжение Invasion
Сезон 1 Серия 73
27 августа 2023
Моя дорога My Road
Сезон 1 Серия 74
3 сентября 2023
План Карутиоса Karutios Plan
Сезон 1 Серия 75
10 сентября 2023
Прото-велогонка Proto-Velgear
Сезон 1 Серия 76
17 сентября 2023
Создатель The Creator
Сезон 1 Серия 77
24 сентября 2023
Идиотский момент № 88 Idiot Moment No. 88
Сезон 1 Серия 78
1 октября 2023
Пространство-время Кайсула Kaidoul Spacetime
Сезон 1 Серия 79
8 октября 2023
Магазин роскошной космической мебели Провиденса Providence's Luxury Space Furniture Shop
Сезон 1 Серия 80
15 октября 2023
Грозовые тучи над башней Муцуба! Storm Clouds Over Mutsuba Tower!
Сезон 1 Серия 81
22 октября 2023
Пекарня Леди Баг Ladybug Bakery
Сезон 1 Серия 82
29 октября 2023
Привет, малыш! Hello, Baby!
Сезон 1 Серия 83
5 ноября 2023
Безработные Unemployed
Сезон 1 Серия 84
12 ноября 2023
Класс другого измерения Other Dimension Classroom
Сезон 1 Серия 85
19 ноября 2023
Восстание Котацу Kotatsu Rebellion
Сезон 1 Серия 86
26 ноября 2023
Что ты будешь делать, Юдиас? What Will You Do, Yudias?
Сезон 1 Серия 87
3 декабря 2023
Гигант света The Giant of Light
Сезон 1 Серия 88
9 декабря 2023
Две галактики Two Galaxies
Сезон 1 Серия 89
17 декабря 2023
Одна Галактика One Galaxy
Сезон 1 Серия 90
23 декабря 2023
Смерть шпионам Death to Spies
Сезон 1 Серия 91
30 декабря 2023
Рождение звезды животного мира Birth of an Animal Star
Сезон 1 Серия 92
14 января 2024
Заводной Зайон A Clockwork Zaion
Сезон 1 Серия 93
21 января 2024
Принцесса Гена The Princess Gene
Сезон 1 Серия 94
28 января 2024
Прощай, Тазаки Farewell, Tazaki
Сезон 1 Серия 95
4 февраля 2024
Безмолвная миска для риса The Silent Rice Bowl
Сезон 1 Серия 96
11 февраля 2024
Украденный робот The Stolen Robot
Сезон 1 Серия 97
18 февраля 2024
Вымирание Extinction
Сезон 1 Серия 98
25 февраля 2024
Последний полу-самурай The Last Semi-Samurai
Сезон 1 Серия 99
3 марта 2024
Препятствие The Obstructor
Сезон 1 Серия 100
10 марта 2024
Возрожденный монстр Monster Reborn
Сезон 1 Серия 101
17 марта 2024
В космосе нет победителей There Is No Victor in Space
Сезон 1 Серия 102
24 марта 2024
Великое путешествие начинается A Great Journey Begins
Сезон 1 Серия 103
31 марта 2024
Са, Человек-тень Sa, Shadow Man
Сезон 1 Серия 104
7 апреля 2024
Капитан Эпоха Captain Epoch
Сезон 1 Серия 105
14 апреля 2024
Мамаша Ньяндестар Mama Nyandestar
Сезон 1 Серия 106
21 апреля 2024
Надвигающаяся тьма Advancing Darkness
Сезон 1 Серия 107
28 апреля 2024
Зона отступления Zone of Retreat
Сезон 1 Серия 108
11 мая 2024
Темный Мейстер Dark Meister
Сезон 1 Серия 109
19 мая 2024
Моя очередь It Is My Turn
Сезон 1 Серия 110
26 мая 2024
Даркмен Зувиджо Darkman Zuwijo
Сезон 1 Серия 111
2 июня 2024
Право Дамаму Damamu's Right
Сезон 1 Серия 112
9 июня 2024
Зона темной материи Dark Matter Zone
Сезон 1 Серия 113
16 июня 2024
Замок тьмы Castle of Darkness
Сезон 1 Серия 114
23 июня 2024
Те, кто ходит во тьме Those Who Walk in the Dark
Сезон 1 Серия 115
30 июня 2024
Вот что меня бесит! That's What Pisses Me Off!
Сезон 1 Серия 116
14 июля 2024
Моти☆Палс Mochi☆Pals
Сезон 1 Серия 117
21 июля 2024
К Земле... Towards the Earth...
Сезон 1 Серия 118
28 июля 2024
Частицы ДМ DM Particles
Сезон 1 Серия 119
4 августа 2024
Идеалы лидеров Ideals of the Leaders
Сезон 1 Серия 120
11 августа 2024
МИК моей юности MIK of My Youth
Сезон 1 Серия 121
18 августа 2024
Манга передач Камидзё-кун Gear Manga Kamijo-kun
Сезон 1 Серия 122
25 августа 2024
Революция соевого соуса Soy Sauce Revolution
Сезон 1 Серия 123
1 сентября 2024
Маска обмана Mask of Deception
Сезон 1 Серия 124
8 сентября 2024
Поездка на автомобиле Road Trip
Сезон 1 Серия 125
15 сентября 2024
Пусть живые будут запечатаны в свет Let the Living be Sealed into the Light
Сезон 1 Серия 126
22 сентября 2024
Мертвые восстают из тьмы The Dead Rise from the Darkness
Сезон 1 Серия 127
29 сентября 2024
Проложите дорогу через все это и двигайтесь вперед Carve a Road Through It All and Press Onward
Сезон 1 Серия 128
6 октября 2024
Насекомые ниндзя атакуют! The Insect Ninja Attack!
Сезон 1 Серия 129
13 октября 2024
Белая шляпа и массажное кресло White Hat and Massage Chair
Сезон 1 Серия 130
20 октября 2024
Что-нибудь Something
Сезон 1 Серия 131
27 октября 2024
Роковое ликование! A Fateful Cheer!
Сезон 1 Серия 132
3 ноября 2024
Имя Отес The Name Is Otes
Сезон 1 Серия 133
10 ноября 2024
Сказка о крошечной банке Tale of the Tiny Can
Сезон 1 Серия 134
17 ноября 2024
Где-то здесь Somewhere Similar to Here
Сезон 1 Серия 135
24 ноября 2024
Дверь этому парню The Door to That Guy
Сезон 1 Серия 136
1 декабря 2024
Темный Отес Dark Otes
Сезон 1 Серия 137
8 декабря 2024
Сила времени Time Power
Сезон 1 Серия 138
15 декабря 2024
Большой рост Great Growth
Сезон 1 Серия 139
22 декабря 2024
Дуэль Сенгоку Раш Sengoku Rush Duel
Сезон 1 Серия 140
12 января 2025
Эй! Стиль Согэцу Hey! Sogetsu Style
Сезон 1 Серия 141
19 января 2025
Принцесса зверей Princess of Beasts
Сезон 1 Серия 142
26 января 2025
Усу и Тьма Usu and Dark
Сезон 1 Серия 143
2 февраля 2025
Инцидент с Юдиасом The Yudias Incident
Сезон 1 Серия 144
9 февраля 2025
Письмо, которое преодолело время The Letter That Leapt Through Time
Сезон 1 Серия 145
16 февраля 2025
Монах, который не может дождаться завтрашнего дня The Monk Who Can't Wait Until Tomorrow
Сезон 1 Серия 146
23 февраля 2025
Десять и Ран Ten and Ran
Сезон 1 Серия 147
2 марта 2025
Улыбка лунного света Moonlight Smile
Сезон 1 Серия 148
9 марта 2025
Мужество и крылья Courage and Wings
Сезон 1 Серия 149
16 марта 2025
Потусторонняя финальная дуэль An Otherworldly Final Duel
Сезон 1 Серия 150
23 марта 2025
Здесь есть дуэлянты There Are Duelists Right Here
Сезон 1 Серия 151
30 марта 2025
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
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