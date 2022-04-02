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Игра с нулевым счетом 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Игра с нулевым счетом
Киноафиша Сериалы Игра с нулевым счетом Сезоны Сезон 1

Love All Play
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Игра с нулевым счетом»

В 1 сезоне сериала «Игра с нулевым счетом» в спортивную академию Йокогама-Минато из обычной старшей школы переводится новый ученик – Ре Мидзусима. Юноша с ранних лет профессионально занимается бадминтоном, однако на старом месте у него никогда не было по-настоящему подходящего наставника. Теперь он может присоединиться к команде легендарного тренера Эбихары. Но для этого он должен заслужить уважение своих новых товарищей, у каждого из которых свой необычный и непростой характер. В Мидзусиму практически никто не верит, но ему настойчивость и многолетняя подготовка помогают парню проявить себя.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Игра с нулевым счетом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Попутный ветер A Fair Wind
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2022
Путешествие начинается The Journey Begins
Сезон 1 Серия 2
9 апреля 2022
Поступление в школу Entering School
Сезон 1 Серия 3
16 апреля 2022
Рейтинговый матч Ranking Match
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2022
Два человека Two People
Сезон 1 Серия 5
30 апреля 2022
Двойняшки Twins
Сезон 1 Серия 6
7 мая 2022
Сила воли Willpower
Сезон 1 Серия 7
14 мая 2022
Летний бриз Summer Breeze
Сезон 1 Серия 8
21 мая 2022
Тренировочный лагерь Training Camp
Сезон 1 Серия 9
28 мая 2022
1+1
Сезон 1 Серия 10
4 июня 2022
Фейерверк Fireworks
Сезон 1 Серия 11
11 июня 2022
Гейл Gale
Сезон 1 Серия 12
18 июня 2022
Обещать Promise
Сезон 1 Серия 13
25 июня 2022
Раздор Discord
Сезон 1 Серия 14
9 июля 2022
Пожилые люди Seniors
Сезон 1 Серия 15
16 июля 2022
Гамбургская стейк-революция Hamburg Steak Revolution
Сезон 1 Серия 16
23 июля 2022
Затишье Lull
Сезон 1 Серия 17
30 июля 2022
Как дует ветер How the Wind Blows
Сезон 1 Серия 18
6 августа 2022
Легкий бриз Light Breeze
Сезон 1 Серия 19
13 августа 2022
Вылет Departure
Сезон 1 Серия 20
20 августа 2022
Вихрь Whirlwind
Сезон 1 Серия 21
3 сентября 2022
Продвигайся вперед Push Forward
Сезон 1 Серия 22
10 сентября 2022
Благоприятный ветер Favorable Wind
Сезон 1 Серия 23
17 сентября 2022
Игра с нулевым счетом Love All Play
Сезон 1 Серия 24
24 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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