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Проклятый 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Проклятый
Киноафиша Сериалы Проклятый Сезоны Сезон 1

Monstrous
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Проклятый»

В 1 сезоне сериала «Проклятый» в центре событий оказываются бывшие супруги, которые занимаются археологией и увлекаются мистическими явлениями. Потеряв единственную дочь, Ли Су Джин разводится с мужем, бросает свою прежнюю жизнь и отправляется в провинцию Цзиньян. В этих краях начинают происходить загадочные и пугающие происшествия. Чон Ги Хун, бывший избранник молодой женщины, всегда интересовался оккультизмом. Он даже выпускает журнал «Ежемесячные странные истории». Вслед за экс-супругой герой отправляется в Цзиньян, чтобы изучить загадочную статую Будды. Местные жители уверены, что в нее вселился злой дух.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Проклятый» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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