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Человек против пчелы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Человек против пчелы
Киноафиша Сериалы Человек против пчелы Сезоны Сезон 1

Man vs Bee 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Человек против пчелы»

В 1 сезоне сериала «Man vs Bee» в центре событий оказывается мужчина преклонного возраста. Живя в шикарном особняке, он внезапно попадает в западню. Его врагом становится обыкновенная пчела. Будучи в состоянии войны, герою приходится несладко. Ему нужно одержать победу во что бы то ни стало. При этом его противник тоже оказывается не промах. По всей видимости, битва повлечет за собой серьезные последствия, а ее участники нанесут окружающей обстановке непоправимый ущерб. Пожилой мужчина вооружается любыми подручными средствами и попадает во множество курьезных ситуаций.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Человек против пчелы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Chapter 1
Сезон 1 Серия 1
24 июня 2022
Часть 2 Chapter 2
Сезон 1 Серия 2
24 июня 2022
Часть 3 Chapter 3
Сезон 1 Серия 3
24 июня 2022
Часть 4 Chapter 4
Сезон 1 Серия 4
24 июня 2022
Часть 5 Chapter 5
Сезон 1 Серия 5
24 июня 2022
Часть 6 Chapter 6
Сезон 1 Серия 6
24 июня 2022
Часть 7 Chapter 7
Сезон 1 Серия 7
24 июня 2022
Часть 8 Chapter 8
Сезон 1 Серия 8
24 июня 2022
Часть 9 Chapter 9
Сезон 1 Серия 9
24 июня 2022
График выхода всех сериалов
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