Отзывы о сериале «Человек против пчелы»

Наша рецензия: Комедия положений с Роуэном Эткинсоном о противостоянии человека и одной очень вредной пчелы.

Тревор (Роуэн Эткинсон), виски (ударение на последнем слоге) которого убелены сединами, а тело наделено недюжинной неуклюжестью, патологически невезуч, его одна за другой преследуют неудачи — его постоянно увольняют из-за удивительной способности попадать в неловкие ситуации. Наконец, бедняге удается найти работу, которая, по словам его бывшей жены, подходит ему как нельзя лучше, — присматривать за чужим домом в отсутствии хозяев (то есть сидеть целый день на диване и ничего не…