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Оператор службы спасения 112 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Оператор службы спасения 112
Киноафиша Сериалы Оператор службы спасения 112 Сезоны Сезон 1

Оператор службы спасения 112 16+
Название Сезон 1
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Оператор службы спасения 112»

В 1 сезоне сериала «Оператор службы спасения 112» в центре событий оказывается женщина по имени Люба, которая работает в экстренной службе спасения. Ее должность предполагает обладание незаурядной выдержкой и силой воли, собранностью и стрессоустойчивостью. Она должна не поддаваться панике и уметь быстро находить выход из самых сложных ситуаций, поскольку в других случаях люди ей просто не звонят. В первый же рабочий день к Любе обратилась маленькая девочка, которая дрожащим голосом рассказала о том, что потерялась в лесу посреди зимы и, по всей видимости, заработала обморожение. Она не может найти дорогу домой и надеется только на Любу...

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Список серий сериала Оператор службы спасения 112 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
График выхода всех сериалов
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