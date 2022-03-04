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Хиру 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хиру
Киноафиша Сериалы Хиру Сезоны Сезон 1

Hiru
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хиру»

В 1 сезоне сериала «Хиру» Синомия Юки возвращается с работы домой и застает там раненого незнакомца. Мужчину доставляют в больницу, куда приезжает полиция. Он представляется детективам как Синомия Юки и сообщает, что это Синомия Юки пытался убить его. Синомия Юки убегает из клиники. Теперь ему нужно скрываться от полиции. В это время в жизни беглеца появляется странная женщина по имени Зока. Она хочет отомстить человеку, виновному в гибели ее отца. Таинственную незнакомку зовут Зока. Она приводит Синомию Юки в пустой дом. Вскоре они встречают Кару, который тоже одержим планом мести.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Хиру» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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