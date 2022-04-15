Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Хиру 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Хиру
Киноафиша Сериалы Хиру Сезоны Сезон 2

Hiru
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Хиру»

Во 2 сезоне сериала «Хиру» история молодого парня по имени Юки Синомия продолжается. Сотрудники правоохранительных органов расследует серию загадочных убийств. Владельцы квартир, возвращаясь домой, обнаруживают в комнате мертвые тела незнакомых людей. Напомним, в предыдущем сезоне Юки Синомия тоже нашел в своей квартире парня с ножевым ранением. В больнице тот дает показания и сообщает следователям, что это Юки Синомия пытался его убить. Парень обращается в бегство и сталкивается с загадочной девушкой. Она готова приютить его у себя, но взамен просит о помощи. Таинственная незнакомка одержима жаждой мести.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Хиру» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
15 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
22 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
29 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
6 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
13 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
20 мая 2022
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше