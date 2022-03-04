В центре событий оказывается 21-летний молодой человек по имени Юки Синомия. У него совсем нет друзей. Он работает неполный день и проводит много времени в одиночестве. Однажды герой идет домой с работы и видит в своей квартире незнакомого человека с ножевым ранением. Мужчину госпитализируют. В больнице он указывает на Юки Синомию и сообщает полиции, что это он напал на его. Юки Синомия пускается в бега. В это время в жизни героя появляется загадочная женщина по имени Зока, которая просит его о помощи.