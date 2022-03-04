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Киноафиша Сериалы Хиру
Хиру (2022 - 2022) Hiru
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал WOWOW
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается 21-летний молодой человек по имени Юки Синомия. У него совсем нет друзей. Он работает неполный день и проводит много времени в одиночестве. Однажды герой идет домой с работы и видит в своей квартире незнакомого человека с ножевым ранением. Мужчину госпитализируют. В больнице он указывает на Юки Синомию и сообщает полиции, что это он напал на его. Юки Синомия пускается в бега. В это время в жизни героя появляется загадочная женщина по имени Зока, которая просит его о помощи.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ицудзи Итао
Акасо Ейджи
Ёшикава Ай
Итоё Марие
Янаги Шунтаро
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хиру - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Хиру - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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