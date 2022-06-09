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Киноафиша Сериалы Хиру Сезоны
Хиру (2022 - 2022), список сезонов Hiru
Год выпуска 2022
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал WOWOW
Список сезонов сериала «Хиру»
Хиру - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Хиру - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
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