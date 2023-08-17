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В ударе 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала В ударе
Киноафиша Сериалы В ударе Сезоны Сезон 2

Killing It
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «В ударе»

Во 2-м сезоне сериала «В ударе» Крейг не останавливается на достигнутом. Он готов рисковать даже собственной жизнью, чтобы обеспечить себе и своим детям достойное будущее. Однако когда очередная охота на питона заканчивается не лучшим образом, герой вынужденно начинает подвергать свой план сомнению. Теперь он должен выбирать между семьей и свободой. Тем временем Джиллиан получает странное письмо. После несчастного случая в офисе Исайе требуется помощь, чтобы избавиться от кое-какого багажа. Брок отправляется в путешествие, чтобы воплотить свою мечту о славе в социальных сетях в реальность.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала В ударе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Что сеешь What You Sow
Сезон 2 Серия 1
17 августа 2023
Мэллори Mallory
Сезон 2 Серия 2
17 августа 2023
Оно следует за тобой It Follows
Сезон 2 Серия 3
17 августа 2023
Помоги мне оплатить мои счета Help Me Pay My Bills
Сезон 2 Серия 4
17 августа 2023
Лежащий плашмя Lying Flat
Сезон 2 Серия 5
17 августа 2023
Хищный Predatory
Сезон 2 Серия 6
17 августа 2023
С внутренней стороны On the Inside
Сезон 2 Серия 7
17 августа 2023
Древесина Timber
Сезон 2 Серия 8
17 августа 2023
График выхода всех сериалов
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