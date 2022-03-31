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В ударе 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В ударе
Киноафиша Сериалы В ударе Сезоны Сезон 1

Killing It
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «В ударе»

В 1 сезоне сериала «В ударе» в центре событий оказывается мужчина, который осознал, что неудовлетворен своей жизнью и нуждается в радикальных переменах. Главный герой в результате долгих размышлений пришел к выводу, что он может осуществить так называемую американскую мечту. Мужчина решил открыть собственный бизнес. Вместе с лучшим другом и своими новыми знакомыми он оказывается вовлечен в весьма своеобразный бизнес. Теперь его жизнь связана с охотой на змей. Вскоре главный герой становится успешным и популярным. Быть может, он достоин того, чтобы претендовать на нечто большее.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала В ударе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2022
Начало матча Kickoff
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2022
Доминайн Dominine
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2022
Карлос Carlos
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2022
Задача Кролика The Task Rabbit
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2022
Трудное место The Hard Place
Сезон 1 Серия 6
14 апреля 2022
Босс поднимается Boss Up
Сезон 1 Серия 7
14 апреля 2022
Создатель королей The Kingmaker
Сезон 1 Серия 8
14 апреля 2022
Отчаянные меры Desperate Measures
Сезон 1 Серия 9
14 апреля 2022
Шторм The Storm
Сезон 1 Серия 10
14 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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