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Падающая звезда 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Падающая звезда
Киноафиша Сериалы Падающая звезда Сезоны Сезон 1

Shooting Stars
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Падающая звезда»

В 1 сезоне сериала «Падающая звезда» зрители знакомятся с потайным закулисным миром современного восточного шоу-бизнеса. На сцене и на экране сияют лица немногих избранных – холеных красавчиков и красавиц, играющих в сериалах и исполняющих хиты. Но выясняется, что все эти звезды – ничто без своей огромной команды. Пиар-менеджеры, организаторы концертов, технические сотрудники, репортеры, психологи, повара и даже уборщики – все они вносят свою бесценную лепту в формирование имиджа экранных див. Именно этим анонимным героям посвящен сюжет сериала, и об их жизни и взаимоотношениях пойдет речь в истории.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Падающая звезда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 мая 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 мая 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 мая 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 мая 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 июня 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
4 июня 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 июня 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
11 июня 2022
График выхода всех сериалов
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