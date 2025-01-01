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Секрет на миллион
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Секрет на миллион, список сезонов
Секрет на миллион
16+
Год выпуска
2016
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 30 минут
Телеканал
НТВ
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Список сезонов телешоу «Секрет на миллион»
Сезон 1
37 эпизодов
4 сентября 2016 - 1 июля 2017
Сезон 2
40 эпизодов
2 сентября 2017 - 23 июня 2018
Сезон 3
35 эпизодов
22 сентября 2018 - 22 июня 2019
Сезон 4
36 эпизодов
1 сентября 2019 - 6 июня 2020
Сезон 5
36 эпизодов
29 августа 2020 - 3 июля 2021
Сезон 6
38 эпизодов
21 августа 2021 - 26 июня 2022
Сезон 7
36 эпизодов
3 сентября 2022 - 5 августа 2023
Сезон 8
35 эпизодов
26 августа 2023 - 29 июня 2024
Сезон 9
20 эпизодов
17 августа 2024 - 5 апреля 2025
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