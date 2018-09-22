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Секрет на миллион (2016), 3 сезон
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Сезон 3
Секрет на миллион
16+
Оригинальное название
Сезон 3
Премьера сезона
22 сентября 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
35
Продолжительность сезона
52 часа 30 минут
Рейтинг шоу
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Список серий телешоу Секрет на миллион
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
78. Наталья Андрейченко
Сезон 3
Серия 1
22 сентября 2018
79. Александр Жулин
Сезон 3
Серия 2
29 сентября 2018
80. Георгий Мартиросян
Сезон 3
Серия 3
6 октября 2018
81. Никита Пресняков
Сезон 3
Серия 4
13 октября 2018
82. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
Сезон 3
Серия 5
20 октября 2018
83. Александр Олешко
Сезон 3
Серия 6
27 октября 2018
84. Сергей Мазаев
Сезон 3
Серия 7
3 ноября 2018
85. Николай Дроздов
Сезон 3
Серия 8
10 ноября 2018
86. Ольга Будина
Сезон 3
Серия 9
17 ноября 2018
87. Мария Максакова I
Сезон 3
Серия 10
24 ноября 2018
88. Мария Максакова II
Сезон 3
Серия 11
1 декабря 2018
89. Валерий Гаркалин
Сезон 3
Серия 12
8 декабря 2018
90. Ольга Кабо
Сезон 3
Серия 13
15 декабря 2018
91. Анита Цой
Сезон 3
Серия 14
22 декабря 2018
92. Праздничный выпуск
Сезон 3
Серия 15
29 декабря 2018
93. Владимир Стеклов
Сезон 3
Серия 16
2 февраля 2019
94. Татьяна Васильева I
Сезон 3
Серия 17
9 февраля 2019
95. Татьяна Васильева II
Сезон 3
Серия 18
16 февраля 2019
96. Николай Цискаридзе
Сезон 3
Серия 19
2 марта 2019
97. Татьяна Веденеева
Сезон 3
Серия 20
9 марта 2019
98. Ксения Собчак
Сезон 3
Серия 21
16 марта 2019
99. Юлия Началова. Памяти любимой певицы
Сезон 3
Серия 22
17 марта 2019
100. Мария Кожевникова
Сезон 3
Серия 23
23 марта 2019
101. Ольга Орлова
Сезон 3
Серия 24
30 марта 2019
102. Маргарита Симоньян
Сезон 3
Серия 25
6 апреля 2019
103. Тайны Аллы Пугачёвой
Сезон 3
Серия 26
13 апреля 2019
104. Алёна Яковлева
Сезон 3
Серия 27
20 апреля 2019
105. Сосо Павлиашвили
Сезон 3
Серия 28
27 апреля 2019
106. Ирина Слуцкая
Сезон 3
Серия 29
11 мая 2019
107. Олег Газманов
Сезон 3
Серия 30
18 мая 2019
108. Денис Майданов
Сезон 3
Серия 31
25 мая 2019
109. Анастасия Стоцкая
Сезон 3
Серия 32
1 июня 2019
110. Сергей Селин
Сезон 3
Серия 33
8 июня 2019
111. Ольга Зарубина
Сезон 3
Серия 34
15 июня 2019
112. Прохор Шаляпин
Сезон 3
Серия 35
22 июня 2019
График выхода всех сериалов
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