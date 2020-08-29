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Секрет на миллион (2016), 5 сезон
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Сезон 5
Секрет на миллион
16+
Оригинальное название
Сезон 5
Премьера сезона
29 августа 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
36
Продолжительность сезона
54 часа 0 минут
Рейтинг шоу
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Список серий телешоу Секрет на миллион
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
149. Дмитрий Дибров
Сезон 5
Серия 1
29 августа 2020
150. Тайны семьи Пресняковых
Сезон 5
Серия 2
5 сентября 2020
151. Мария Арбатова
Сезон 5
Серия 3
12 сентября 2020
152. Никита Джигурда
Сезон 5
Серия 4
19 сентября 2020
153. Тайны вдов знаменитостей
Сезон 5
Серия 5
26 сентября 2020
154. Валентина Талызина
Сезон 5
Серия 6
3 октября 2020
155. Елена Ксенофонтова
Сезон 5
Серия 7
10 октября 2020
156. Тайны бывших жён I
Сезон 5
Серия 8
17 октября 2020
157. Тайны бывших жён II
Сезон 5
Серия 9
24 октября 2020
158. Татьяна Судец
Сезон 5
Серия 10
31 октября 2020
159. Юрий Куклачёв
Сезон 5
Серия 11
7 ноября 2020
160. Наталья Бестемьянова
Сезон 5
Серия 12
14 ноября 2020
161. Антон и Виктория Макарские
Сезон 5
Серия 13
21 ноября 2020
162. Лариса Вербицкая
Сезон 5
Серия 14
28 ноября 2020
163. Марина Зудина
Сезон 5
Серия 15
5 декабря 2020
164. Юлия Савичева
Сезон 5
Серия 16
12 декабря 2020
165. Сергей Пенкин
Сезон 5
Серия 17
19 декабря 2020
166. Стас Костюшкин
Сезон 5
Серия 18
23 января 2021
167. Анастасия Мельникова
Сезон 5
Серия 19
6 февраля 2021
168. Регина Мянник
Сезон 5
Серия 20
13 февраля 2021
169. Алиса Мон
Сезон 5
Серия 21
21 февраля 2021
170. Отар Кушанашвили
Сезон 5
Серия 22
27 февраля 2021
171. Страшный диагноз Сергея Сафронова
Сезон 5
Серия 23
6 марта 2021
172. Александр Панкратов-Чёрный
Сезон 5
Серия 24
13 марта 2021
173. Вика Цыганова
Сезон 5
Серия 25
20 марта 2021
174. Новые тайны Анастасии Волочковой
Сезон 5
Серия 26
27 марта 2021
175. Анастасия Макеева
Сезон 5
Серия 27
10 апреля 2021
176. Михаил Шуфутинский
Сезон 5
Серия 28
17 апреля 2021
177. Страшная тайна Елены Прокловой
Сезон 5
Серия 29
24 апреля 2021
178. Раиса Рязанова
Сезон 5
Серия 30
15 мая 2021
179. Алла Духова
Сезон 5
Серия 31
22 мая 2021
180. Ольга Машная
Сезон 5
Серия 32
29 мая 2021
181. Тайны Ламы, Носорога и Зайца
Сезон 5
Серия 33
5 июня 2021
182. Елена Драпеко
Сезон 5
Серия 34
19 июня 2021
183. Тайны "На-На"
Сезон 5
Серия 35
26 июня 2021
184. Митя Фомин
Сезон 5
Серия 36
3 июля 2021
График выхода всех сериалов
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