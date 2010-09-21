В июне СФР заберет до 7 390 рублей из пенсии миллионов россиян — и это законно

Задержат до 10 дней: почему выплаты по больничным в июне 2026 года придут позже

Обман, о котором пассажиры РЖД даже не догадывались: экс-проводница раскрыла «мутную» схему с постельным бельем в поездах

Смесь «Игры престолов» и «Фоллаута» — нашла реально крутой сериал, от которого не оторваться: постапокалипсис с рейтингом 7.9

На шедеврах «Союзмультфильма» росли многие, но тест пройдут единицы: угадайте 5 мультов но набору эмодзи

«Пора уже остепениться»: поклонники «Первого отдела» сами решили, какое будущее ждет Брагина в 6 сезоне — требования вполне понятны

Ментовская сила или убойные войны? Сложный тест по культовым российским боевикам не осилите точно, если смотрите только «Первый отдел»

Apple TV зря закрыл любимый сериал фанатов «Чикаго» и «Суини Тодд» после 2 сезонов: рейтинг 7,4 на IMDb — посмотрите, вдруг вернут

Лучший мини-сериал по версии ТЭФИ, рейтинг 7,6 и всего 4 эпизода: вот почему 97% зрителей массово советуют эту российскую новинку

«Аниме года возвращается!!!»: у «Поднятия уровня-3» наметилась дата выхода (и это не скоро)