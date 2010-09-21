Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Being Erica 2009 - 2011 season 3
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Q&A
Kinoafisha
TV Shows
Being Erica
Seasons
Season 3
Being Erica
16+
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
21 September 2010
Production year
2010
Number of episodes
13
Runtime
9 hours 19 minutes
Series rating
7.8
Rate
20
votes
7.7
IMDb
"Being Erica" season 3 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
The Rabbit Hole
Season 3
Episode 1
21 September 2010
Moving On Up
Season 3
Episode 2
28 September 2010
Two Wrongs
Season 3
Episode 3
5 October 2010
Wash, Rinse, Repeat
Season 3
Episode 4
12 October 2010
Being Adam
Season 3
Episode 5
20 October 2010
Bear Breasts
Season 3
Episode 6
27 October 2010
Jenny From the Block
Season 3
Episode 7
3 November 2010
Physician, Heal Thyself
Season 3
Episode 8
10 November 2010
Gettin' Wiggy Wit' It
Season 3
Episode 9
17 November 2010
The Tribe Has Spoken
Season 3
Episode 10
24 November 2010
Adam's Family
Season 3
Episode 11
1 December 2010
Erica, interrupted
Season 3
Episode 12
8 December 2010
Fa La Erica
Season 3
Episode 13
15 December 2010
TV series release schedule
