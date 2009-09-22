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Быть Эрикой 2009 - 2011 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Быть Эрикой
Киноафиша Сериалы Быть Эрикой Сезоны Сезон 2
Being Erica 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 20 голосов
7.7 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Быть Эрикой»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Быть доктором Томом Being Dr. Tom
Сезон 2 Серия 1
22 сентября 2009
Королевская ссора Battle Royale
Сезон 2 Серия 2
29 сентября 2009
Мамма Миа Mamma Mia
Сезон 2 Серия 3
6 октября 2009
Культурная революция Cultural Revolution
Сезон 2 Серия 4
13 октября 2009
Да, мы можем Yes We Can
Сезон 2 Серия 5
20 октября 2009
Ш-ш-ш… Молчи! Shhh...Don't Tell
Сезон 2 Серия 6
27 октября 2009
Нож в спину The Unkindest Cut
Сезон 2 Серия 7
3 ноября 2009
Всё в моей власти Under My Thumb
Сезон 2 Серия 8
10 ноября 2009
Там, где течёт река… быть Египту A River Runs Through It...It Being Egypt
Сезон 2 Серия 9
17 ноября 2009
Папа, ты слышишь меня? Papa Can You Hear Me?
Сезон 2 Серия 10
24 ноября 2009
За взлётами следуют падения What Goes Up Must Come Down
Сезон 2 Серия 11
1 декабря 2009
Как важно быть Эрикой The Importance of Being Erica
Сезон 2 Серия 12
8 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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