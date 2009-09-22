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Быть Эрикой 2009 - 2011 2 сезон
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Быть Эрикой
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Сезон 2
Being Erica
16+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
22 сентября 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
12
Продолжительность сезона
8 часов 36 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
20
голосов
7.7
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Быть Эрикой»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Быть доктором Томом
Being Dr. Tom
Сезон 2
Серия 1
22 сентября 2009
Королевская ссора
Battle Royale
Сезон 2
Серия 2
29 сентября 2009
Мамма Миа
Mamma Mia
Сезон 2
Серия 3
6 октября 2009
Культурная революция
Cultural Revolution
Сезон 2
Серия 4
13 октября 2009
Да, мы можем
Yes We Can
Сезон 2
Серия 5
20 октября 2009
Ш-ш-ш… Молчи!
Shhh...Don't Tell
Сезон 2
Серия 6
27 октября 2009
Нож в спину
The Unkindest Cut
Сезон 2
Серия 7
3 ноября 2009
Всё в моей власти
Under My Thumb
Сезон 2
Серия 8
10 ноября 2009
Там, где течёт река… быть Египту
A River Runs Through It...It Being Egypt
Сезон 2
Серия 9
17 ноября 2009
Папа, ты слышишь меня?
Papa Can You Hear Me?
Сезон 2
Серия 10
24 ноября 2009
За взлётами следуют падения
What Goes Up Must Come Down
Сезон 2
Серия 11
1 декабря 2009
Как важно быть Эрикой
The Importance of Being Erica
Сезон 2
Серия 12
8 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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