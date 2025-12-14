Меню
0 плохих отзывов, «спасибо» от каждого зрителя: уникальный Sci-Fi о путешествиях во времени хвалят даже врачи – бесплатно заменяет терапию
Заставит говорить с собой и вспоминать важные моменты прошлого.
Написать
14 декабря 2025 17:09
«Редкий пример»: этот сериал с рейтингом 7,9 работает как бесплатный сеанс психотерапии — 4 сезона пролетают незаметно
Специалисты рекомендуют.
Написать
4 ноября 2025 20:03
Этот сериал рекомендуют психологи: 50 серий по 45 минут бесплатно заменяют годы терапии
На КП у проекта 7,9, на IMDb 7,7.
3 комментария
19 июня 2025 13:17
