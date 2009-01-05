Оповещения от Киноафиши
Being Erica
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 января 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 19 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
20
голосов
7.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Быть Эрикой»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Доктор Том
Dr. Tom
Сезон 1
Серия 1
5 января 2009
Я такая, какая есть
What I Am Is What I Am
Сезон 1
Серия 2
12 января 2009
Много рыбы
Plenty of Fish
Сезон 1
Серия 3
19 января 2009
Тайна настоящего
The Secret of Now
Сезон 1
Серия 4
26 января 2009
В детство
Adultescence
Сезон 1
Серия 5
2 февраля 2009
Пока смерть не разлучит нас
Til Death
Сезон 1
Серия 6
11 февраля 2009
Какой чудесный день
Such a Perfect Day
Сезон 1
Серия 7
18 февраля 2009
Здесь будет стих
This Be the Verse
Сезон 1
Серия 8
25 февраля 2009
Всё, чего она пожелает
Everything She Wants
Сезон 1
Серия 9
4 марта 2009
Мой дом – твой Каса Лома
Mi Casa, Su Casa Loma
Сезон 1
Серия 10
11 марта 2009
Она потеряла контроль
She's Lost Control
Сезон 1
Серия 11
18 марта 2009
Эрика – истребительница вампиров
Erica the Vampire Slayer
Сезон 1
Серия 12
25 марта 2009
Лео
Leo
Сезон 1
Серия 13
1 апреля 2009
График выхода всех сериалов
