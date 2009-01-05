Оповещения от Киноафиши
Быть Эрикой 2009 - 2011 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Быть Эрикой
Being Erica 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 января 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 20 голосов
7.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Быть Эрикой»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Доктор Том Dr. Tom
Сезон 1 Серия 1
5 января 2009
Я такая, какая есть What I Am Is What I Am
Сезон 1 Серия 2
12 января 2009
Много рыбы Plenty of Fish
Сезон 1 Серия 3
19 января 2009
Тайна настоящего The Secret of Now
Сезон 1 Серия 4
26 января 2009
В детство Adultescence
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2009
Пока смерть не разлучит нас Til Death
Сезон 1 Серия 6
11 февраля 2009
Какой чудесный день Such a Perfect Day
Сезон 1 Серия 7
18 февраля 2009
Здесь будет стих This Be the Verse
Сезон 1 Серия 8
25 февраля 2009
Всё, чего она пожелает Everything She Wants
Сезон 1 Серия 9
4 марта 2009
Мой дом – твой Каса Лома Mi Casa, Su Casa Loma
Сезон 1 Серия 10
11 марта 2009
Она потеряла контроль She's Lost Control
Сезон 1 Серия 11
18 марта 2009
Эрика – истребительница вампиров Erica the Vampire Slayer
Сезон 1 Серия 12
25 марта 2009
Лео Leo
Сезон 1 Серия 13
1 апреля 2009
