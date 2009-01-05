Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе

Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона

Рыдать будут все: многие пропустили этот «слезный» фильм с Колесниковым, а у него рейтинг 7,3 и несколько Гран-при

Сцена из «Ивана Васильевича», которую многие считали ляпом: Гайдай одной репликой заставил полюбить Жоржа

С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет

«Блатная» Аронова и странный Бурунов: зрители оставили отзывы на «Новую тещу» — плюсов больше, чем в первой части

Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать

Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды

Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось

«Перекосило лицо»: тяжелобольная Крючкова спустя долгое время показалась на публике — вот как она выглядит