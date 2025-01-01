Меню
Быть Эрикой, список сезонов
Being Erica
16+
Год выпуска
2009
Страна
Канада
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
CBC
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Список сезонов сериала «Быть Эрикой»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
5 января 2009 - 1 апреля 2009
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
22 сентября 2009 - 8 декабря 2009
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
21 сентября 2010 - 15 декабря 2010
Сезон 4 / Season 4
11 эпизодов
26 сентября 2011 - 12 декабря 2011
