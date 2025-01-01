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Солдатки
16+
Год выпуска
2020
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТНТ4
Стрим-сервис
Premier
Рейтинг шоу
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Список сезонов телешоу «Солдатки»
Сезон 1
20 эпизодов
29 марта 2020 - 31 мая 2020
Сезон 2
16 эпизодов
24 сентября 2021 - 26 ноября 2021
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