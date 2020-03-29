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Солдатки (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Солдатки
Киноафиша Сериалы Солдатки Сезоны Сезон 1

Солдатки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Солдатки»

В 1 сезоне шоу «Солдатки» сначала девушки появляются в кадре в обычных нарядах, будучи уверенными, что их ждут заранее продуманные испытания в специальных декорациях, но в скором времени становится ясно: им предстоит «служба» в настоящей армии. Они совершают перелет на военном самолете ИЛ-76, отказываются от всех атрибутов «гражданской» жизни – гаджетов, косметики и украшений. На последующие недели гардероб девушек будет состоять из униформы. Участницами дебютного сезона стали 12 девушек из разных городов: Дарья Разумовская, Евгения Моисеева и другие. Также в проекте приняла участие Алина Бош — блогер, которая мечтает сняться в кино.

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Список серий телешоу Солдатки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2020
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2020
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
5 апреля 2020
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
5 апреля 2020
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
12 апреля 2020
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2020
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
19 апреля 2020
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
19 апреля 2020
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
26 апреля 2020
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
26 апреля 2020
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
3 мая 2020
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
3 мая 2020
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
10 мая 2020
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
10 мая 2020
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
17 мая 2020
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
17 мая 2020
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
24 мая 2020
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
24 мая 2020
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
31 мая 2020
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
31 мая 2020
График выхода всех сериалов
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