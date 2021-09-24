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Солдатки (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Солдатки
Киноафиша Сериалы Солдатки Сезоны Сезон 2

Солдатки 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Солдатки»

Во 2 сезоне шоу «Солдатки» в каждом выпуске проекта 12 участниц сталкиваются с различными испытаниями, которые покажутся непростыми даже для мужчин. Отчаянные героини шоу на телеканале ТНТ не боятся трудностей. Они учатся военным дисциплинам и пытаются превратиться в настоящую команду. Девушкам предстоит не только примерить армейскую униформу, но и погрузиться в будни настоящих солдат. Кто из участниц реалити-шоу не сдастся и сможет дослужить до дембеля? Каждая решает самостоятельно — идти до конца и спать обладательницей главного приза либо нарушить устав. После этого участница незамедлительно покидает проект.

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Список серий телешоу Солдатки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
24 сентября 2021
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
24 сентября 2021
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
1 октября 2021
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
1 октября 2021
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
8 октября 2021
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
8 октября 2021
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
15 октября 2021
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
15 октября 2021
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
22 октября 2021
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
22 октября 2021
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
29 октября 2021
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
29 октября 2021
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 13
5 ноября 2021
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 14
12 ноября 2021
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 15
19 ноября 2021
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 16
26 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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