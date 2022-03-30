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Послушные 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Послушные
Киноафиша Сериалы Послушные Сезоны Сезон 1

Uysallar 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Послушные»

В 1 сезоне сериала «Послушные» в полупустом спортивном баре в Стамбуле заливает горе алкоголем самый обычный 44-летний мужчина. Это вполне успешный архитектор и счастливый семьянин, и, на первый взгляд, ему совершенно не на что жаловаться. Однако герой неожиданно осознает, что он недоволен своей жизнью. Все эти годы он следовал правилам, исполнял законы, старался угодить родителям, жене, начальнику и друзьям и совершенно не думал о том, чего он хочет на самом деле. Тем временем в его душе поднимался бунт, который теперь выплеснулся наружу. Герой решает исполнить свою давнюю мечту и, несмотря ни на что, стать настоящим панком.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Послушные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 марта 2022
График выхода всех сериалов
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