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Саша добрый, Саша злой 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Саша добрый, Саша злой
Киноафиша Сериалы Саша добрый, Саша злой Сезоны Сезон 1

Саша добрый, Саша злой 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Саша добрый, Саша злой»

В 1 сезоне сериала «Саша добрый, Саша злой» Александр Демин отправляется работать в Севастополь. В это же время крымский город захлестывает волна криминала. Помимо серии убийств, там начинает распространяться неизвестный ранее препарат, оказывающий наркотическое воздействие. Основная проблема состоит в том, что его невозможно обнаружить в организме. Демин принимается за расследование преступлений. Ему помогает опытный коллега и тезка Александр Шестопалов. Сослуживцы моментально окрестили их «Саша добрый» и «Саша злой». Методы ведения дел у обоих следователей сильно различаются между собой.

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Список серий 1-го сезона сериала «Саша добрый, Саша злой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 января 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 января 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 января 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 января 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 января 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 января 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 января 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 января 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
11 января 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
12 января 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
12 января 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
12 января 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
16 января 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
16 января 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
17 января 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
17 января 2017
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
18 января 2017
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
18 января 2017
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
19 января 2017
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
19 января 2017
График выхода всех сериалов
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