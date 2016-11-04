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Киноафиша Сериалы Свадебное платье
Свадебное платье (2016 - 2016) Свадебное платье 12+
Год выпуска 2016
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Україна
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 40 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Свадебное платье» – это история о юной девушке по имени Евгения Петрова. Наступает день ее свадьбы. Девушка облачается в красивое подвенечное платье. Она хочет ощущать себя самой красивой невестой и не ударить в грязь лицом перед своим женихом Костей. Женя даже копила деньги, чтобы купить лучший наряд. Он ей к лицу, в отличие от избранника. За несколько дней до свадебного торжества девушка узнает, что Костя изменяет ей с ее близкой подругой. Женя уходит, не сообщив ему, что ждет ребенка. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Антон Макарский
Антон Макарский
Евгений Пашин
Маргарита Адаева
Константин Октябрьский
Константин Октябрьский
Валерия Гуляева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Свадебное платье - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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