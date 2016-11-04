Российский мелодраматический сериал «Свадебное платье» – это история о юной девушке по имени Евгения Петрова. Наступает день ее свадьбы. Девушка облачается в красивое подвенечное платье. Она хочет ощущать себя самой красивой невестой и не ударить в грязь лицом перед своим женихом Костей. Женя даже копила деньги, чтобы купить лучший наряд. Он ей к лицу, в отличие от избранника. За несколько дней до свадебного торжества девушка узнает, что Костя изменяет ей с ее близкой подругой. Женя уходит, не сообщив ему, что ждет ребенка.