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Свадебное платье 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свадебное платье
Киноафиша Сериалы Свадебное платье Сезоны Сезон 1

Свадебное платье 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Свадебное платье»

В 1 сезоне сериала «Свадебное платье» Женя из кожи вон лезла, чтобы стать самой красивой невестой для своего возлюбленного Константина. Она не экономила на подвенечном наряде. Выяснив, что Костя изменил ей, девушка порвала с ним, не задумываясь, прямо накануне свадьбы. Незадачливый жених так и не узнал, что Женя беременна. Спустя некоторое время героиня встретилась с мужчиной преклонного возраста. Иван принял активное участие в судьбе Евгении и ее дочери Лизы и оказал существенное влияние на ее жизнь. После того как благодетеля не стало, Женя выяснила, что у него есть сын. Но они не общались много лет.

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Список серий 1-го сезона сериала «Свадебное платье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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