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Моя жизнь снова 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моя жизнь снова
Киноафиша Сериалы Моя жизнь снова Сезоны Сезон 1

Again My Life
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя жизнь снова»

В 1 сезоне сериала «Моя жизнь снова» молодой человек по имени Ким Хи Ву учится в старших классах школы и едва справляется с программой. Несмотря на его ум и талант, он не может преуспеть в учебе из-за своего разгильдяйства и веселого нрава. Ему все же удается поступить в университет на юридический факультет, где он становится хорошим и честным адвокатом. Постепенно юноша дослуживается до поста прокурора, но одно из дел оказывается для него судьбоносным. Пытаясь вывести на чистую воду коррупционера Джо Тхэ Сеоб, парень попадает под бандитскую пулю. Жизнь дает ему второй шанс, и наутро Ким Хи Ву просыпается живым.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Моя жизнь снова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 мая 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 мая 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 мая 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
14 мая 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
20 мая 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
21 мая 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
27 мая 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 мая 2022
График выхода всех сериалов
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