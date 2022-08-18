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Tekken: Узы крови 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Tekken: Узы крови
Киноафиша Сериалы Tekken: Узы крови Сезоны Сезон 1

Tekken: Bloodline 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Tekken: Узы крови»

В 1 сезоне сериала «Tekken: Узы крови» в центре событий оказывается молодой человек по имени Дзин Казам. Он готов на все, чтобы принять участие в турнире «Король Железного Кулака» и вступить в схватку с древним чудовищем Огром. Когда Дзину было 15 лет, ацтекский бог вырвался на свободу и совершил нападение на дом семьи Мисиму. Для того, чтобы победить монстра, отважный герой должен отыскать своего дедушку и обучиться некоторым тонкостям боевого искусства. Только Хэйхати Мисиму сможет подготовить внука к опасному состязанию.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Tekken: Узы крови График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 августа 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 августа 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 августа 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 августа 2022
График выхода всех сериалов
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