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Умопомрачение 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Умопомрачение
Киноафиша Сериалы Умопомрачение Сезоны Сезон 1

Obsession 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Умопомрачение»

В 1 сезоне сериала «Умопомрачение» в центре событий оказывается влиятельный политик Стивен Флеминг, семью которого можно назвать безупречной. У него привлекательная супруга средних лет и взрослые дети, уже нашедшие свой путь в жизни. Стивен без труда добивается успеха, но постоянно ощущает, что ему чего-то не хватает. Когда сын Уильям знакомит героя со своей невестой - загадочной девушкой по имени Анна Бартон - Стивен понимает, что ему не хватало именно ее. Мужчиной овладевает желание, и Анна отвечает ему взаимностью. Долгое время молодая женщина пытается скрыть от жениха связь с его отцом.

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Умопомрачение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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