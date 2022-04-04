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Гарри Уайлд 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Гарри Уайлд
Киноафиша Сериалы Гарри Уайлд Сезоны Сезон 1

Harry Wild 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гарри Уайлд»

В 1 сезоне сериала «Гарри Уайлд» профессор литературы Гарри вышла на пенсию. Пережив несчастный случай, она поселилась в семье своего сына Чарли, работающего следователем в правоохранительных органах. Ужиться с матерью ему непросто, ведь Гарри всегда имеет собственное мнение и не гнушается его высказать. Несмотря на решительные возражения Чарли, она вмешивается в расследование убийства, когда замечает, что преступник ориентировался на сюжет знаменитого литературного произведения. Гарри успешно ловит убийцу, подвергая себя большому риску, после чего понимает, что нашла новый смысл жизни. 

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Гарри Уайлд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Когда Гарри встретила Фергюса When Harry Met Fergus
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2022
Чумной доктор-самурай убивает ради забавы Samurai Plague Doctor Kills for Kicks
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2022
Мясной фарш Mincemeat
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2022
Несчастное cчастье - опасная вещь An Unhappy Happy Is A Dangerous Thing
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2022
Труп в моем супе A Corpse In My Soup
Сезон 1 Серия 5
18 апреля 2022
Лучшие схемы Best Laid Schemes
Сезон 1 Серия 6
18 апреля 2022
Тайна веселого парика бабушки Сьюзен The Mystery of Granny Susan's Fun Time Wig
Сезон 1 Серия 7
25 апреля 2022
Отсюда никто не выберется живым No One Here Gets Out Alive
Сезон 1 Серия 8
25 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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