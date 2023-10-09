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Гарри Уайлд 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Гарри Уайлд
Киноафиша Сериалы Гарри Уайлд Сезоны Сезон 2

Harry Wild 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Гарри Уайлд»

Во 2-м сезоне сериала «Гарри Уайлд» продолжается история о педагоге по имени Гарриет Уайлд, которая всю жизнь посвятила преподаванию. Она занималась с учениками английским языком. Однако на самом деле у главной героини всегда было еще одно хобби, занимающее ее мысли и желания. И в этом увлечении предприимчивая дама средних лет преуспела ничуть не хуже чем в преподавательской деятельности. Выйдя на пенсию, она наконец смогла посвятить всю себя расследованиям. Гарриет всегда готова оказать содействие следствие. В особенности своему сыну, который работает в правоохранительных органах.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Гарри Уайлд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
9 октября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
9 октября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
16 октября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
23 октября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
30 октября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
6 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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