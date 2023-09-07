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Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон 2022 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон
Киноафиша Сериалы Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон Сезоны Сезон 3

Kung Fu Panda: The Dragon Knight
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 19
Продолжительность сезона 7 часов 36 минут
О чем 3-й сезон сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон»

В 3-м сезоне сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» продолжается история о знаменитом воине По и благородном британском рыцаре, которые стремятся спасти волшебное оружие, свою репутацию и целую планету. Напомним, в финале предыдущего сезона Блейд узнал о прошлом своего брата из неожиданного источника. Позже оружие Тяньшана оказалось не в тех руках. В то время как рыцари-драконы готовились к сражению за контроль над Тикалем, Блейд отправился отомстить за своего брата. Мастодонт и По решили объединить свои силы. Затем Рыцари Дракона вступили в заключительную битву за оружие Тяньшаня, чтобы спасти город – и самих себя.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Судебный процесс над мистером Пингом The Trial of Mr. Ping
Сезон 3 Серия 1
7 сентября 2023
Проблемы с плохишами Baddie Issues
Сезон 3 Серия 2
7 сентября 2023
Друг семьи A Family Friend
Сезон 3 Серия 3
7 сентября 2023
Английское открытие The English Opening
Сезон 3 Серия 4
7 сентября 2023
Болотный человек из Фестермута The Bog-ey Man of Festermouth
Сезон 3 Серия 5
7 сентября 2023
Проблемы с чаепитием Tea Time Trouble
Сезон 3 Серия 6
7 сентября 2023
Бенни и его шутки Benny and the Jests
Сезон 3 Серия 7
7 сентября 2023
Черная сталь равноденствия Black Steel of the Equinox
Сезон 3 Серия 8
7 сентября 2023
Щит лютеран Luthera's Shield
Сезон 3 Серия 9
7 сентября 2023
Битва при Тяньшане: Часть 1 The Battle of Tianshang: Part 1
Сезон 3 Серия 10
7 сентября 2023
Битва при Тяньшане: Часть 2 The Battle of Tianshang: Part 2
Сезон 3 Серия 11
7 сентября 2023
Приступ паники The Pangea-ing
Сезон 3 Серия 12
7 сентября 2023
Ядовитое ущелье The Poison Ravine
Сезон 3 Серия 13
7 сентября 2023
Главный ключ The Master Key
Сезон 3 Серия 14
7 сентября 2023
Последний Дюмон The Last Dumont
Сезон 3 Серия 15
7 сентября 2023
Чашка, наполненная собой A Teacup Filled with the Self
Сезон 3 Серия 16
7 сентября 2023
Начало конца The Beginning of the End
Сезон 3 Серия 17
7 сентября 2023
Рыцари-драконы: Часть 1 The Dragon Knights: Part 1
Сезон 3 Серия 18
7 сентября 2023
Рыцари-драконы: Часть 2 The Dragon Knights: Part 2
Сезон 3 Серия 19
7 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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