Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон
Новости
Новости о сериале «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон»
Вся информация о сериале
По впервые покидает Китай в трейлере второго сезона мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона»
Продолжение приключений война-панды и его друзей зрители смогут увидеть в январе.
Написать
14 декабря 2022 15:10
Стало известно, когда выйдет «Кунг-фу Панда 4»
Интервал с триквелом составит восемь лет.
Написать
15 августа 2022 11:36
По стремится спасти Китай и вернуть свой титул в трейлере мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон»
Шоу будет состоять из одиннадцати эпизодов.
Написать
17 июня 2022 10:53
