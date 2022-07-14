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Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон 2022 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон
Киноафиша Сериалы Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон Сезоны Сезон 1

Kung Fu Panda: The Dragon Knight
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон»

В 1 сезоне сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» хитрые злодеи-ласки узнают, где спрятано древнее и мощное оружие, которое может сделать своего обладателя властителем мира. Они не догадываются, что в неподходящих руках этот артефакт способен уничтожить все живое на свете, поэтому отправляются на поиски, чтобы осуществить свой коварный план. Тем временем, в академии кунг-фу продолжает тренироваться необычный герой – панда По. Он собирается в кругосветное путешествие, чтобы набраться опыта у мастеров других культур и знакомится с британским рыцарем по имени Блуждающий Клинок.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Повод для лап A Cause for the Paws
Сезон 1 Серия 1
14 июля 2022
Кодекс рыцарей The Knights Code
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2022
Лотос The Lotus
Сезон 1 Серия 3
14 июля 2022
Легенда о мастере Длиннозубом The Legend of Master Longtooth
Сезон 1 Серия 4
14 июля 2022
Врата в пустыню The Gateway to the Desert
Сезон 1 Серия 5
14 июля 2022
Затерянный город The Lost City
Сезон 1 Серия 6
14 июля 2022
Последний страж The Last Guardian
Сезон 1 Серия 7
14 июля 2022
Нить в темноте A Thread in the Dark
Сезон 1 Серия 8
14 июля 2022
Медленный пароход в Англию Slow Boat to England
Сезон 1 Серия 9
14 июля 2022
Падение рыцарей. Часть 1 The Knights Fall. Part.1
Сезон 1 Серия 10
14 июля 2022
Падение рыцарей. Часть 2 The Knights Fall. Part 2
Сезон 1 Серия 11
14 июля 2022
График выхода всех сериалов
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