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Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон 2022 - 2023 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон
Киноафиша Сериалы Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон Сезоны Сезон 2

Kung Fu Panda: The Dragon Knight
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон»

Во 2 сезоне сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракон» продолжается история об увлекательных приключениях По, который героически продолжает свою опасную миссию. Вместе с британским рыцарем Бродячим Клинком, ловким грабителем Рухмини и своим отцом мистером Пингом герой уезжает из Китая. Команда держит путь в Центральную Америку, Индию и другие уголки земного шара. По отпразднует китайский Новый год и столкнется со множеством испытаний. Напомним, в предыдущем сезоне вместе с друзьями он противостоял опасным преступникам Клаусу и Веруке, которые хотели собрать оружия Тяньшиан, дарующие владельцам суперсилу.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Лжец и вор The Liar and the Thief
Сезон 2 Серия 1
12 января 2023
Последнее задание One Last Job
Сезон 2 Серия 2
12 января 2023
Гибель и жених Doom and Groom
Сезон 2 Серия 3
12 января 2023
Пингующий The Pinging
Сезон 2 Серия 4
12 января 2023
Мистер Мастодонт Mister Mastodon
Сезон 2 Серия 5
12 января 2023
Спрячь молнию Hide the Lightening
Сезон 2 Серия 6
12 января 2023
Зверь The Beast
Сезон 2 Серия 7
12 января 2023
Тяжелая битва An Uphill Battle
Сезон 2 Серия 8
12 января 2023
Сумасшедший ученый The Mad Scientist
Сезон 2 Серия 9
12 января 2023
Пок-та-апокалипсис сейчас, часть 1 Apok-ta-pokalypse Now Part 1
Сезон 2 Серия 10
12 января 2023
Пок-та-апокалипсис сейчас, часть 2 Apok-ta-pokalypse Now Part 2
Сезон 2 Серия 11
12 января 2023
Эпический лунный Новый год Epic Lunar New Year
Сезон 2 Серия 12
12 января 2023
График выхода всех сериалов
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