Украинский криминально-драматический сериал «Затмение» - это история о первой любви, которая никогда не умирает. Троечник Сережа Мамаев отчаянно влюблен в отличницу Свету Гнатюк, но она не обращает на него никакого внимания. Спустя двадцать лет Мамаев становится руководителем солидной компании. Он пока не женат, и многие женщины мечтают добиться его расположения. Света живет скромнее, зато воспитывает детей и души не чает в своем супруге. Однажды Сергей осознает, что первая любовь по-прежнему жива в его душе...