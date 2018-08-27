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Киноафиша Сериалы Затмение
Затмение (2018 - 2018) Затмение 16+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Украинский криминально-драматический сериал «Затмение» - это история о первой любви, которая никогда не умирает. Троечник Сережа Мамаев отчаянно влюблен в отличницу Свету Гнатюк, но она не обращает на него никакого внимания. Спустя двадцать лет Мамаев становится руководителем солидной компании. Он пока не женат, и многие женщины мечтают добиться его расположения. Света живет скромнее, зато воспитывает детей и души не чает в своем супруге. Однажды Сергей осознает, что первая любовь по-прежнему жива в его душе...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Барило
Наталья Доля
Сергей Дзялик
Вероника Лукьяненко
Вероника Лукьяненко
Елена Великанова
Елена Великанова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Затмение - Сезон 1 Сезон 1
2018, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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