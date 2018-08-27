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Затмение 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Затмение
Киноафиша Сериалы Затмение Сезоны Сезон 1

Затмение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Затмение»

В 1 сезоне сериала «Затмение» Света и Серега учатся в одной школе. Классический сюжет – троечник безнадежно влюблен в отличницу, которая воротит от него нос. Через 20 лет Мамаева уже не окликнут пренебрежительным «Серый». Теперь он управляет крупным агрохолдингом и не испытывает дефицита женского внимания. Света живет скромно, зато счастливо. У нее есть заботливый супруг и прекрасные дети. Герои сталкиваются случайно, и Сергей понимает, что его чувства никуда не делись. Но, как и в школьные годы, Света не может ответить ему взаимностью. В этот раз Сергей не собирается отступать: его желание заполучить женщину становится маниакальным.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Затмение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 августа 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 августа 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 августа 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 августа 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 августа 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 августа 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 августа 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 августа 2018
График выхода всех сериалов
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