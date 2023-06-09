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Отдел кадров 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Отдел кадров
Киноафиша Сериалы Отдел кадров Сезоны Сезон 2

Human Resources 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Отдел кадров»

Во 2-м сезоне сериала «Отдел кадров» продолжаются захватывающие приключения Мухоморов, Гормон-монстров и других магических сущностей, который продолжают влюбляться, ссориться, плести интриги и заботиться о нуждах своих клиентов — людей. Напомним, в предыдущем сезоне Соня рассказала шокирующую историю, которая стояла за ее увольнением. Пит и Рошель пытались помочь Дугу подготовиться к свадебному торжеству, но Данте, ангел-наркоман, разрушил честолюбивые планы. Джо и Гил украли одного из лучших клиентов Мори. В новом сезоне героев ожидает множество увлекательных событий.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Отдел кадров» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Спермицва The Jizz Mitzvah
Сезон 2 Серия 1
9 июня 2023
Сказочный член The Tell-Tale Dick
Сезон 2 Серия 2
9 июня 2023
Всполмнить всё Total RePaul
Сезон 2 Серия 3
9 июня 2023
Лига гормона A League of Their Hormone
Сезон 2 Серия 4
9 июня 2023
Рошель, Рошель Rochelle, Rochelle
Сезон 2 Серия 5
9 июня 2023
Назови меня своим именем Paul Me By Your Name
Сезон 2 Серия 6
9 июня 2023
Тони: жизнь офисного сквозняка Tony: The Life of an Office Cold
Сезон 2 Серия 7
9 июня 2023
Вечеринка в отделе жалости Pity Party
Сезон 2 Серия 8
9 июня 2023
Папина дочка On the Daughterfront
Сезон 2 Серия 9
9 июня 2023
Йиппи-кай-эй, ублюдок Yipee Ki-Hate, Motherf**ker
Сезон 2 Серия 10
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
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