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Отдел кадров 2022 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отдел кадров
Киноафиша Сериалы Отдел кадров Сезоны Сезон 1

Human Resources 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отдел кадров»

В 1 сезоне сериала «Отдел кадров» приключения волшебных существ начинаются! У каждого мальчика или девочки есть свой Гормональный Монстр, который становится на этапе полового созревания их советчиком, другом и даже руководителем. Такой персонаж заглядывает к ним в комнату по ночам и беседует на те темы, о которых чаще всего молчат родители. Он посвящает их в секреты сексуальных удовольствий. Даже если наслаждения нельзя достичь с помощью прямого контакта с объектом вожделения, всегда можно живо представить эту картину в своей голове. Сценарий основан на воспоминаниях и впечатлениях реальных подростков.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Отдел кадров» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Рождение Birth
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2022
Тренинг Training Day
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2022
Плохие мамочки Bad Mummies
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2022
Ратгерский университет для влюбленных Rutgers is for Lovers
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2022
Любовь после родов Love in the Time of Postpartum
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2022
Ангел-искуситель The Addiction Angel
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2022
Международный съезд монстров International Creature Convention
Сезон 1 Серия 7
18 марта 2022
Свет The Light
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2022
Почти всё It's Almost Over
Сезон 1 Серия 9
18 марта 2022
Буря неприятностей Shitstorm
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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