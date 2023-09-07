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Главарь 2019 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Главарь
Киноафиша Сериалы Главарь Сезоны Сезон 3

Top Boy 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 18 минут
О чем 3-й сезон сериала «Главарь»

В 3-м сезоне сериала «Главарь» продолжается история о том, как двое опытных наркодилеров вернулись на песчаные улицы британской столицы, однако их погоне за большой суммой денег и властью неожиданно помешал молодой и беспощадный аферист. События разворачиваются в бедном и опасном районе Саммерхаус. Несмотря на то что молодой человек по имени Дюшейн сумел пробиться на вершину нелегального бизнеса, в финале предыдущего сезона ему пришлось совершить побег. Он уехал из Великобритании и отныне скрывается от правосудия. Дюшейн попал на Ямайку, где стал работать в прокате машин. Компанией владеет его брат...

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Главарь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Шаг назад Step Back
Сезон 3 Серия 1
7 сентября 2023
Экскурсия The Tour
Сезон 3 Серия 2
7 сентября 2023
День рождения Birthday Party
Сезон 3 Серия 3
7 сентября 2023
То, что нас убивает The Food Is Killing Us
Сезон 3 Серия 4
7 сентября 2023
Неужели до этого дошло Has It Come To This
Сезон 3 Серия 5
7 сентября 2023
Если ты не хищник If We Are Not Monsters
Сезон 3 Серия 6
7 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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